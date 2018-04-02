В Екатеринбурге несколько тысяч человек вышли на митинг против отмены выборов мэра

Несколько тысяч человек пришли на площадь Обороны в Екатеринбурге на митинг в защиту прямых выборов мэра. Заявителем митинга выступил депутат гордумы Дмитрий Головин, соратник действующего главы города Евгения Ройзмана.

Организаторы и некоторые выступающие говорят о 8-10 тысячах собравшихся, администрация Екатеринбурга — о 1700. По оценкам Znak.com, митингующих было 3-5 тысяч.

На митинге выступили соратник Алексея Навального Леонид Волков, московский политик Дмитрий Гудков, чей приезд анонсировала ранее Ксения Собчак, екатеринбургский политолог Фёдор Крашенинников. Последний зачитал резолюцию митинга.

«Мы, жители Екатеринбурга, возмущены тем, что губернатор Куйвашев и депутаты Законодательного собрания лишают нас права выбирать главу нашего города прямым голосованием, - цитирует Крашенинникова е1.ru. - Мы заявляем: нашего мнения никто не спрашивал, а мы хотим выбирать главу нашего города сами. Мы требуем: не принимать законопроект, внесенный губернатором Куйвашевым; вернуть екатеринбуржцам право выбирать всеобщим прямым и тайным голосованием полновластного главу города и никогда впредь не лишать их этого права; отставки Куйвашева, который систематически покушается на полномочия городской власти. Если наши требования не будут услышаны, мы будем продолжать борьбу за наши права и всеми законными методами добиваться отставки Куйвашева».

«Избранный лучше назначенного, даже если это один и тот же человек, — чуть ранее произнёс со сцены Дмитрий Гудков. — Избранный зависит от людей, а назначенный — от начальника».

Из толпы доносились выкрики «мы здесь власть», «это наш город». Евгений Ройзман со сцены напомнил, что традиция Екатеринбурга выбирать себе мэров тянется с XVIII века.

«Екатеринбург — один из лучших городов России и однозначно лучший из всех миллионников, — сказал Ройзман. — И вдруг ни с того ни с сего приезжий человек без образования без кругозора хочет лишить наш город прямых выборов мэра. Ну с чего вдруг-то? Это единственный миллионник, у которого нет даже долгов. Мы способны сами решать и выбирать себе мэра. И от этого права отказываться нельзя. Понятно? Друзья, вы меня выбирали, и поэтому я подотчётен только вам. У меня нет начальников, и я могу позволить себе говорить то, что я думаю. У любого назначенца совершенно иная ситуация. Поэтому выборы в Екатеринбурге надо сохранять и за это надо бороться».

Согласованный митинг длился около часа. Участники договорились собраться снова, если их требования не будут удовлетворены, а законопроект об отмене прямых выборов всё-таки примут. Напомним, профильный комитет Заксобрания уже одобрил законопроект, решающее голосование пройдёт завтра, 3 апреля.