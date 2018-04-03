Свердловское Заксобрание отменило прямые выборы главы Екатеринбурга

Сегодня, 3 апреля, депутаты свердловского Заксобрания приняли в трёх чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.

Вариант поправок в закон «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» поступил от свердловского губернатора Евгения Куйвашева, он предполагает переход к так называемой одноглавой системе управления городом. Народные избранники инициативу лидера области поддержали. За внесение поправок проголосовали 42 депутата, против — четыре.

Законопроект Евгения Куйвашева представил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

«Преимущество модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках одного должностного лица обеспечивает возможность выполнения всех задач», — сказал Тунгусов, добавив, что эта модель позволит выбрать наиболее компетентного главу, а также сэкономить бюджетные средства.

«Мы обсуждаем не какие-то реальные проблемы, а проблемы виртуальные — отменять бессильного мэра или не отменять, — заметил коммунист Александр Ладыгин. — Ни одного серьёзного аргумента я не услышал. Город сэкономит 150 млн рублей (предположительная стоимость организации выборов главы, отдельно от выборов думы. — Прим. ред.), но прошлым летом на перекладку брусчатки на Ленина потратили больше 400 млн рублей — и ничего, мир не перевернулся».

Согласно законопроекту, мэр уральской столицы будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Она, в свою очередь, наполовину состоит из представителей городской думы, наполовину — из представителей администрации губернатора. Сейчас главой города номинально является председатель местной гордумы, который избирается всенародно. Всем административно-хозяйственным блоком занимается сити-менеджер, или глава администрации.

«Нельзя отсекать население Екатеринбурга от политической жизни, — заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании в Заксобрании. — Когда говорят, что у главы города нет полномочий — это как у тебя было 100 рублей, отняли 50, а потом говорят: ”Всё равно на 50 рублей ничего не купишь, отдай и их”. Я как избранный глава города нахожусь в постоянном контакте с людьми. Я понимаю настроение людей. Вчера на митинге было несколько тысяч человек. Если вы примете этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга, как оскорбление жителей Екатеринбурга».

Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер вносил на рассмотрение коллег свой вариант поправок в указанный выше закон. Он предлагал сохранить голосование горожан. В самый последний момент Вегнер отозвал законопроект.

Напомним, накануне вечером на площади Обороны в Екатеринбурге прошёл митинг против перехода на конкурсную систему отбора. Заявителем мероприятия выступил депутат гордумы Дмитрий Головин, соратник действующего главы города Евгения Ройзмана. Организаторы и некоторые выступающие говорили о 8–10 тысячах собравшихся, администрация Екатеринбурга — о 1700. По оценкам Znak.com, митингующих было 3–5 тысяч. На митинге выступили соратник Алексея Навального Леонид Волков, московский политик Дмитрий Гудков, чей приезд анонсировала ранее Ксения Собчак, екатеринбургский политолог Фёдор Крашенинников.