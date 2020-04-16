Куйвашев: Режим самоизоляции в Свердловской области будет действовать бессрочно

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в своём Instagram, что режим повышенной готовности, в рамках которого был введён режим самоизоляции, будет действовать в регионе бессрочно. Ранее Куйвашев говорил о том, что ограничения могут быть сняты уже 20 апреля.

«Изначально мы вводили режим повышенной готовности до 20 апреля. Очень внимательно следим за ситуацией, прислушиваемся к рекомендациям санитарных врачей. Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, всё же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введён бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене. Поэтому и сегодня, и на следующей неделе все меры профилактики продолжат действовать», — написал глава региона.

Напомним, закон о штрафах за нарушение режима обязательной самоизоляции вступил в силу 10 апреля. Согласно законопроекту, нарушение особого режима влечёт ответственность в виде штрафов от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц. Составлять протоколы об административном правонарушении уполномочено Министерство общественной безопасности, затем этот протокол поступает в суд, который и определяет сумму штрафа. В Нижнем Тагиле по-прежнему запрещена работа большей части магазинов, ресторанов, торговых центров.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».