Куйвашев прокомментировал проведение многотысячного крестного хода в разгар пандемии коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своём Instagram ответ на вопрос подписчика, почему верующим разрешили провести в Екатеринбурге крестный ход, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе и рост числа заболевших коронавирусом. На сегодняшний день Свердловская область находится на втором месте по числу вновь диагностированных случаев COVID-19 среди регионов России.

Напомним, в официальном мероприятии приняли участие порядка 10 тысяч человек, также в Среднеуральском женском монастыре прошёл ещё один крестных ход, который был организован опальным схиигуменом Сергием и его приспешниками.

«Говоря о мероприятиях “Царских дней”, отмечу, что мы очень длительное время вели переговоры с организаторами: они перенесли в онлайн значительное число традиционных мероприятий, которые включают в себя “Царские дни”, либо совсем отказались от них. Но было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом по традиционному маршруту. Поэтому прорабатывался вопрос строгого следования рекомендациям Роспотребнадзора и в части масок, и в части социального дистанцирования. Все средства индивидуальной защиты в необходимом количестве имелись. Людям, которые пришли, выдавались маски, была обеспечена готовность медицинских служб реагировать при необходимости. Я считаю, что это всё-таки лучше, чем если бы памятное мероприятие приобрело характер стихийный и прошло без каких-либо попыток снизить риски, как уже было в некоторых других регионах», — написал Куйвашев.

При этом на снимках, опубликованных изданием Znak.com видно, что большинство присутствующих не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Евгений Куйвашев напомнил жителям региона, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции являются «ключевым инструментом стабилизации ситуации, возможностью выиграть время до появления вакцины».