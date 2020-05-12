Куйвашев примет решение о сроках завершения режима самоизоляции в Свердловской области 13 мая

Губернатор Евгений Куйвашев в своём Instagram-аккаунте анонсировал возможное досрочное завершение режима самоизоляции в Свердловской области. Ранее он подписал указ, согласно которому нерабочие дни в регионе должны продлиться до 18 мая. Своё окончательное решение по этому вопросу он планирует объявить 13 мая.

«Я собираю и анализирую информацию, чтобы ослабление режима повышенной готовности не обернулось новой вспышкой. Сегодня встречался с представителями медицинского сообщества, они поддержали поэтапное снятие ограничений после 18 мая. На завтра у меня запланировано ещё несколько совещаний по этому вопросу, после которых, надеюсь, к вечеру я смогу дать вам максимально точную информацию», — написал губернатор.

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России начиная с 12 мая.

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