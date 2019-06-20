Куйвашев поручил чиновникам смотреть прямую линию с Путиным и «быть готовыми к вопросам»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил своим подчинённым в правительстве и муниципальным чиновникам внимательно следить за прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, сообщает департамент информполитики региона.

«Прошу членов правительства и глав внимательно следить [за прямой линией] и быть готовыми к вопросам, относящимся к сфере ваших компетенций. Необходимо также оперативно реагировать на поручения, данные в ходе прямой линии», — предупредил коллег губернатор.

Последние несколько дней жители России и Свердловской области особенно активно отправляют свои жалобы на прямую линию с президентом и даже получают обратную связь от чиновников. В частности, 18 июня жители Асбеста записали обращение к президенту о том, что их уже девять лет не расселяют из аварийных домов, и попросили переселить в их аварийные дома чиновников. Уже к вечеру СУ СК по Свердловской области начал проводить доследственную проверку, почему так произошло. Накануне власти Асбеста заявили, что заложили 11,8 млн рублей на переселение горожан в этом году, и пообещали отдать им ключи от новых квартир к 1 декабря.

Также к Путину обратились жители общежития в Нижнем Тагиле, которых выселяет новый собственник здания. По обращению тагильчан уже начала работу областная прокуратура.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным начнётся в 12 часов по московскому времени.