Депутата думы Асбеста вызвали на опрос в СКР после публикации обращения жителей к Путину

Депутата думы Асбеста Наталью Крылову вызвали в Следственный комитет после того, как она выложила в интернет обращение жителей города к президенту Владимиру Путину с просьбой переселить чиновников в их аварийные дома, пишет Znak.com.

По словам самой Крыловой, «её будут допрашивать, чтобы проверить изложенные факты». Обращение жителей дома на улице 8 Марта, 4 в Асбесте появилось в YouTube накануне. Их дом признали аварийным ещё в 2010 году, но расселения так и не произошло.

«Наши дома 30-х годов постройки, из деревянного бруса, без фундаментов. Фундаменты сгнили, крыши текут, мы боимся за жизнь наших детей, что когда-то их придавит балками», — рассказывают жители.

«Почему в Москве сносятся хрущёвки, каменные дома, а [здесь] руки не доходят до таких "деревяшек"? Эти дома деревянные. Просим разобраться с нашими чиновниками или переселить их в наши дома», — обращаются жильцы к Путину.

Пока вызов Крыловой на опрос — единственная реакция на это видеообращение.