Жители Асбеста обратились к Путину с просьбой переселить чиновников в их аварийные дома (ВИДЕО)

Жители Асбеста накануне прямой линии президента России Владимира Путина записали видеообращение, в котором просят его переселить чиновников в их аварийные дома, пишет Znak.com.

Обращение опубликовано депутатом думы Асбеста от КПРФ Натальей Крыловой, на видео — жители домов 4 и 4а на улице 8 Марта. В основном, люди преклонного возраста и семьи с маленькими детьми.

«Наши дома 30-х годов постройки, из деревянного бруса, без фундаментов. Фундаменты сгнили, крыши текут, мы боимся за жизнь наши детей, что когда-то их придавит балками», — рассказывают асбестовцы.

На видео — квартира, где установлена железная подпорка. Хозяйка жилья объясняет, что подпорка стоит уже много лет, чтобы не упал потолок. Жильцы также жалуются, что в домах протекают крыши, окна не открываются, стены покосились на 40 сантиметров. Одна из женщин, квартира которой находится на первом этаже, рассказывает, что полы дома полностью сгнили, ни горячей, ни холодной воды нет с 2017 года. Кроме того, она постоянно опасается, что «того и гляди, второй этаж рухнет и на нас упадет ванная».