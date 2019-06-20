Выселяемые жители общежития котельно-радиаторного завода в Нижнем Тагиле обратились на прямую линию с Путиным

Жители общежития котельно-радиаторного завода в Нижнем Тагиле, выселяемые из дома новым собственником, обратились на прямую линию с Путиным с просьбой помочь остановить выселение.

В июне 2018 года Нижнетагильский котельно-радиаторный завод был признан банкротом, на предприятии было введено конкурсное производство. К этому моменту долги по зарплате насчитывали 25 млн рублей. В октябре 2017 года бывший директор НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» был признан виновным в сокрытии 38 млн рублей налогов.

В октябре 2018 года производство на заводе было прекращено, помещения переданы в аренду другому предприятию, куда перевели большинство бывших работников НТКРЗ. Здание общежития было продано с торгов 8 мая 2019 года. Новым владельцем стал индивидуальный предприниматель, который, по информации СМИ, направил в адрес жильцов уведомление о выселении.

«Нас поставили в известность, что в течение двух месяцев мы должны выкупить комнаты или съехать. Выкупать комнаты у нас нет возможности, так как мы пенсионеры, проработавшие более 30 лет на заводе, имеющие семьи с детьми», — говорится в видеообращении.

По предварительным данным, в общежитии зарегистрирован 31 человек, ещё 96 зарегистрировано временно, срок их регистрации сейчас продлён на 2 месяца — до 1 августа 2019 года.

«Мы уже несколько встреч проводили с собственником, получили от него заверения в том, что все проживающие останутся в своих квартирах, он не намерен продавать жильё третьим лицам», — ответил замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

В областной прокуратуре отметили, что по факту выселения жильцов из здания общежития НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» новым собственником помещений организована прокурорская проверка.