Куйвашев пообещал бизнесу региональные льготы из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать план мероприятий по выполнению всех задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным во время обращения к россиянам, сообщает региональный оперативный штаб.

«Поручаю незамедлительно определить и обеспечить реализацию комплекса дополнительных мер по вопросам, находящимся в компетенции правительства Свердловской области. Сделать это необходимо в соответствии с обращением президента России и последующими нормативными актами правительства Российской Федерации и Государственной думы», — сказал губернатор.

В Instagram губернатор уточнил, что уже к завтрашнему дню Минфин региона подготовит предложения по корректировке бюджета, чтобы выполнить все социальные и финансовые обязательства, о которых в обращении говорил президент. Кроме того, Куйвашев обещал предприятиям, которые арендуют недвижимость, находящуюся в государственной и муниципальной собственности, отсрочку по платежам на полгода, к тому же на шесть месяцев регион готов предоставить им налоговые каникулы.

«Все массовые мероприятия отменены или отложены. Президент предложил перенести на более позднюю дату и голосование по поправкам в Конституцию. Пожилым людям старше 65 лет, которые находятся в группе риска, я ещё раз рекомендую самоизолироваться дома до 14 апреля», — написал губернатор.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с экстренным телеобращением к гражданам. Решение о необходимости такого обращения было принято после прошедшего совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и посещения главой государства больницы в Коммунарке, где лечатся больные. Последний раз Путин выступал с экстренным обращением к россиянам в августе 2018 года в связи с пенсионной реформой.

Следующую неделю он объявил нерабочей с сохранением заработной платы — такое решение принято, чтобы снизить скорость распространения болезни. Все соцпособия и льготы, которые полагаются людям в течение следующих 6 месяцев, должны продлеваться автоматически, без предоставления справок и хождения по инстанциям. В частности, это касается льгот по ЖКХ. Выплаты к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников, в апреле. Всем семьям, имеющим материнский капитал, предложено выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка ежемесячно.

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