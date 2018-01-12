Куйвашев нашёл для бывшего министра здравоохранения новую работу

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении бывшего министра здравоохранения региона Игоря Трофимова на должность главного врача областной клинической больницы № 1. Трофимов приступит к исполнению служебных обязанностей 16 января, пояснили АН «Между строк» в департаменте информационной политики губернатора.

Последние десять лет пост главного врача областной больницы № 1 занимал Феликс Бадаев. По данным департамента, он решил покинуть должность по собственной инициативе. По неофициальной информации, он станет советником свердловского губернатора на общественных началах.

Напомним, Игорь Трофимов занял кресло министра здравоохранения Свердловской области в мае 2016 года, после отставки Аркадия Белявского. 22 декабря прошлого года Евгений Куйвашев сообщил, что знания и опыт главы областного Минздрава сегодня целесообразно применить для развития первой областной больницы, которая является крупнейшим лечебным учреждением региона. Тогда же губернатор назначил министром вместо Трофимова главного фтизиатра области, руководителя противотуберкулёзного диспансера Андрея Цветкова.