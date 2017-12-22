Евгений Куйвашев назначил нового министра здравоохранения Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министром здравоохранения региона главного фтизиатра области, руководителя противотуберкулёзного диспансера Андрея Цветкова, сообщает департамент информационной политики. Указ был подписан главой региона 22 декабря.

Предыдущим министром здравоохранения области был Игорь Трофимов, который до этого возглавлял территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской области. Он занял кресло министра в мае 2016 года, после отставки Аркадия Белявского.

О новом министре здравоохранения Андрее Цветкове известно немного: он кандидат медицинских наук, туберкулёзный диспансер возглавил в 2012 году. Также Цветков входит в совет Национальной ассоциации фтизиатров.