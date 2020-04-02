Куйвашев: «Границы Екатеринбурга могут быть закрыты только в случае явного ухудшения эпидемиологической обстановки»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе пока не рассматривается вариант закрытия границ, как это было сделано в соседней Челябинской области.

«Мне регулярно задают вопросы о закрытии границ города, региона, о якобы появляющихся на дорогах контрольно-пропускных пунктах. Хотелось бы обратиться к свердловчанам: не нужно паниковать и верить слухам. Если такая ограничительная мера будет вводиться, население будет заблаговременно проинформировано. Границы Екатеринбурга могут быть закрыты только в случае явного ухудшения эпидемиологической обстановки по требованию главного государственного санитарного врача Свердловской области. В настоящее время таких намерений нет, эпидемиологическая ситуация под контролем», — цитирует губернатора Znak.com.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Путин в своём обращении к нации заявил, что нерабочие дни с сохранением заработных плат будут продлены до 30 апреля. Глава государства также отметил, что решения, какие меры будут предприниматься в конкретных регионах, будут принимать их руководители.

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