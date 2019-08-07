Курсантов десантного училища в Рязани вынудили уволиться после акции из-за погон

Из Рязанского воздушно-десантного училища вопреки рекомендациям Минобороны отчислили двух курсантов, которые провели акцию из-за замены небесно-голубых погон на зелёные, пишет «Новая газета». Ещё часть курсантов вынудили уволиться по собственному желанию.

В апреле несколько десятков курсантов выложили голубые погоны у памятника командующему ВДВ Василию Маргелову, чьё имя носит училище. Поводом стало распоряжение об отмене ношения таких погон на камуфлированной форме.

По информации автора статьи «Новой газеты» ветерана спецназа ГРУ Сергея Козлова, курсантам предлагали сознаться в случившемся и пообещали, что привлекут к дисциплинарному наказанию. Как утверждает Козлов, были наказаны и руководители соответствующих подразделений — их перевели служить в другие города с понижением в должности.