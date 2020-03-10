Курс рубля рухнул после открытия торгов на Московской бирже

Российская валюта подешевела в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже: евро стоит 82,6 рубля, доллар — 72,77 рубля (+4,23 рубля), сообщается на сайте биржи.

Индекс Мосбиржи к 10:11 мск снизился на 8,22%, индекс РТС — на 13,4%.

10 марта — первый день работы Московской биржи после трёхдневных выходных. Накануне, 9 марта, на международном валютном рынке, когда Московская биржа была закрыта, курс российской валюты резко снизился. В связи с этим Банк России объявил, что 10 марта «проведёт аукцион репо "тонкой настройки"» в объёме 500 миллиардов рублей. Предполагается, что такая мера должна поддержать курс российской валюты.

Снижение курса рубля связывают в первую очередь с падением мировых цен на нефть. 10 марта нефть сортов Brent и WTI на лондонской бирже ICE подорожала по сравнению с предыдущей торговой сессией. Brent утром во вторник торговалась по 39,95 доллара за баррель, WTI — по 33,5 доллара. Оба сорта нефти прибавили в среднем по 7%.