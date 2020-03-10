Цены на нефть начали расти после резкого падения

Цены на нефть утром 10 марта растут после падения накануне из-за провала переговоров по ОПЕК+, пишет «Дождь».

Стоимость майских фьючерсов Brent на торгах в Лондоне выросла на 7,3%, до 36,87 доллара за баррель, WTI — на 6,8%, до 33,26 доллара. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также растут после падения. Японские индексы Nikkei 225 и Topix поднялись на 1,27% и 1,82% соответственно.

Накануне, 9 марта, стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов упала на 30%, до 31,02 доллара за баррель. Это самое резкое падение стоимости Brent со времён войны в Персидском заливе в 1991 году. Причиной падения стало завершение переговоров ОПЕК и России — они не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти и разорвали сделку, которая поддерживала цены с 2016 года.