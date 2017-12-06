Курс биткоина поднялся выше $13 тысяч

Курс биткоина в ходе торгов 6 декабря превысил отметку в $13 тысяч, сообщает биржа CoinMarketCap. По её данным, стоимость криптовалюты поднималась до $13200 за биткоин.

Капитализация виртуальной валюты сейчас составляет примерно $218 млрд, стоимость биткоина увеличилась на $1000 меньше, чем за один день.

Неделю назад, 29 ноября, биткоин впервые преодолел отметку в $10 тысяч, в начале месяца он стоил лишь $7 тысяч. В январе 2017 года стоимость криптовалюты была примерно в десять раз ниже.

Очередной рост курса биткоина происходит на фоне новостей о том, что уже с 10 декабря на бирже CBOE начнется торговля фьючерсами на эту криптовалюту. Фьючерсы будут торговаться под тикером XBT, а базовым активом станет стоимость в долларах США на криптовалютной бирже Gemini.

Ранее предполагалось, что первой торговлю фьючерсами на биткоин начнет CME Group. Старт торгов на этой площадке состоится 18 декабря.

Напомним, в Нижнем Тагиле запустили первую уральскую криптовалюту Tagilcoin. По словам авторов идеи, проект был запущен 21 ноября, а сама валюта написана на исходных кодах Litecoin, которая, в свою очередь, является ответвлением самой известной криптовалюты биткоин.