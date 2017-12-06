В Нижнем Тагиле создали собственную криптовалюту Tagilcoin

В Нижнем Тагиле запустили первую уральскую криптовалюту Tagilcoin. По словам авторов идеи, проект был запущен 21 ноября, а сама валюта написана на исходных кодах Litecoin, которая, в свою очередь, является ответвлением самой известной криптовалюты биткоин. На сайте Tagilcoin предлагается завести свой личный кошелёк и скачать программу майнига. Разработчики заявляют, что готовы обменять тагилкоин на другие криптовалюты.

« “Хм. Уральские франки 2.0?” — спросите вы. Уральские франки создавались с целью сепаратизма, мы же хотим объединения уральских предприятий и пользователей. Мы не хотим, чтобы уральские предприятия и простые уральские пользователи зависели от иностранного интеллекта, банков и долларовой экономики. Однажды Урал уже шёл во главе технологического перевооружения России, настало время вернуть первенство региону», — пишут создатели криптовалюты на профильных форумах.

Как пишет Znak.com, в настоящее время Tagilcoin не торгуется ни на одной криптовалютной бирже, поэтому, сколько он стоит на рынке, неизвестно.