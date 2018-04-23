Кудрин усомнился в возможности восстановления курса рубля в ближайшем будущем

Курс рубля в ближайшее время не вернётся к значениям до введения Западом санкций против России, заявил в эфире НТВ экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По его мнению, иностранные инвесторы уже дали свою оценку рискам и не спешат её менять.

«Пока мы видим, что процесс идёт, он инерционный, но он пока связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни, два-три месяца вряд ли придётся к предыдущим позициям», — сказал Кудрин.

По словам эксперта, причина текущей ситуации с рублём в том, что «западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию».

«Вот эта переоценка, уменьшение этих лимитов, это фундаментально, это уже серьёзный показатель, поэтому рубль не восстановился окончательно», — отметил Кудрин.

Также экс-министр финансов заметил, что нужно очень взвешенно подходить к разработке антисанкций, так как они могут ударить по своим компаниям, и искать политическое решение, а не бить по частному американскому бизнесу. Он отметил, что получил десятки обращений от российских компаний, которые «видят в некоторых пунктах антисанкционного проекта закона угрозу своему бизнесу».

"Когда мы измеряем, что мы должны сделать, мы должны думать о своих компаниях, чтобы это бумерангом не пришло. Если это наносит вред нашим компаниям и российским предприятиям и рабочим местам в России, то этого не делать. (...) Даже если нам очень хочется чем-то ответить», — пояснил Кудрин.

По его мнению, нужно искать «такие шаги, которые будут или чувствительными, или политически значимыми, но не будут затрагивать российские компании».

Напомним, 6 апреля Минфин США ввёл санкции против 24 физических и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине». Позже постпред США при ООН Ники Хейли заявила о том, что глава государства намерен ввести новые ограничения против РФ из-за поддержки властей Сирии, однако президент Дональд Трамп распорядился отложить их введение. Россия, в свою очередь, разрабатывает пакет контрсанкций, в числе которых значится запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, алкоголя и табачных изделий.