Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018 прибудет в Россию 1 мая

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018 доставят во Владивосток 1 мая, сообщила руководитель проекта Ольга Воробьёва на совещании в администрации Приморского края, пишет «Интерфакс». На территории России кубок будет в девяти городах, отметила Воробьёва.

Все желающие смогут сфотографироваться с кубком 1 и 2 мая. Ранее сообщалось, что Приморский край станет единственным регионом Дальнего Востока, который примет тур кубка чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Официальный кубок прибудет во Владивосток из Японии. В Приморском крае стартует заключительный, третий, этап мирового турне почётного трофея.

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Принимать футбольные матчи будут 11 российских городов, в том числе Екатеринбург.