Кремль приписал заслугу в освобождении Чудновец Путину

В Кремле приветствуют отмену приговора воспитательнице Евгении Чудновец из Екатеринбурга, осуждённой за репост видеоролика с издевательствами над ребёнком, сообщает «Интерфакс».

«В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно, президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня Курганский областной суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отменил приговор Чудновец. В решении сказано, что женщина должна быть немедленно освобождена из колонии в Нижнем Тагиле. Адвокат воспитательницы Алексей Бушмаков отмечал, что его подзащитную выпустят, как только постановление поступит в колонию. По закону на это даётся семь дней, однако известно, что курьер с документами уже едет в Нижний Тагил из Кургана.

Суд также признал право Чудновец на реабилитацию и компенсацию морального вреда за четыре месяца, проведённые в колонии. По словам защитников воспитательницы, она будет добиваться компенсации и восстановления своего доброго имени.

В конце февраля Генпрокуратура просила отменить приговор Чудновец. Верховный суд (ВС) счёл доводы ведомства «заслуживающими внимания» и обязал областной суд пересмотреть дело воспитательницы.

Напомним, Евгения Чудновец в ноябре 2016 года была приговорена к шести месяцам лишения свободы за перепост ролика, где сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться. Воспитательницу признали виновной в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. После подачи апелляции в декабре того же года суд снизил срок педагогу до пяти месяцев.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Новая газета»