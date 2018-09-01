КПРФ зовёт жителей Нижнего Тагила на третий митинг против повышения пенсионного возраста

Тагильские коммунисты зовут жителей города на третий митинг против повышения пенсионного возраста. Мероприятие состоится завтра, 2 сентября, у памятника металлургам возле подножия Лисьей горы. Ожидается, что в протестной акции примут участие более 300 человек, начнётся она в 11:00. Мэрия Нижнего Тагила уже согласовала местному отделению КПРФ проведение очередного митинга против пенсионной реформы.

«Мы получили разрешение, будем собираться у памятника металлургам. Больше нам поблизости нигде не выдают площадку для митинга, отправляют на Рудник. Лисья гора — самая приближённая к центру города точка, народная такая. Там и возвышенность небольшая есть, думаю, нас будет далеко видно и слышно», — рассказал АН «Между строк» лидер местных коммунистов Михаил Бояркин.

КПРФ выступит на митинге также против роста цен на бензин, увеличения НДС и тарифов ЖКХ, загрязнения питьевой воды в Нижнем Тагиле.

«Изначально планировалось шествие по “Тагильской лагуне” и митинг в Комсомольском сквере. Но администрация ответила, что в это время в Комсомольском сквере будет проводится акция для детей. Как обычно, ничего проводиться не будет, нечто подобное было 18 августа с площадью Славы», — отмечается в группе «КПРФ ЛКСМ РФ Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в Нижнем Тагиле прошли уже два митинга КПРФ против повышения пенсионного возраста. Первая протестная акция прошла в Комсомольском сквере, она собрала не менее 500 человек и переросла в стычку с полицией. На второй митинг у «Кургана памяти» на улице Володарского вышли лишь 150 человек.