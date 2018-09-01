КПРФ зовёт жителей Нижнего Тагила на третий митинг против повышения пенсионного возраста

Тагильские коммунисты зовут жителей города на третий митинг против повышения пенсионного возраста. Мероприятие состоится завтра, 2 сентября, у памятника металлургам возле подножия Лисьей горы. Ожидается, что в протестной акции примут участие более 300 человек, начнётся она в 11:00. Мэрия Нижнего Тагила уже согласовала местному отделению КПРФ проведение очередного митинга против пенсионной реформы.
«Мы получили разрешение, будем собираться у памятника металлургам. Больше нам поблизости нигде не выдают площадку для митинга, отправляют на Рудник. Лисья гора — самая приближённая к центру города точка, народная такая. Там и возвышенность небольшая есть, думаю, нас будет далеко видно и слышно», — рассказал АН «Между строк» лидер местных коммунистов Михаил Бояркин.
КПРФ выступит на митинге также против роста цен на бензин, увеличения НДС и тарифов ЖКХ, загрязнения питьевой воды в Нижнем Тагиле.
«Изначально планировалось шествие по “Тагильской лагуне” и митинг в Комсомольском сквере. Но администрация ответила, что в это время в Комсомольском сквере будет проводится акция для детей. Как обычно, ничего проводиться не будет, нечто подобное было 18 августа с площадью Славы», — отмечается в группе «КПРФ ЛКСМ РФ Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, в Нижнем Тагиле прошли уже два митинга КПРФ против повышения пенсионного возраста. Первая протестная акция прошла в Комсомольском сквере, она собрала не менее 500 человек и переросла в стычку с полицией. На второй митинг у «Кургана памяти» на улице Володарского вышли лишь 150 человек.
Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесён в Госдуму 16 июня, в окончательной редакции его могут принять осенью. Изначально законопроект предусматривал, что возраст выхода на пенсию для мужчин увеличится до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Данная инициатива правительства вызвала бурю недовольства граждан. 29 августа президент России Владимир Путин смягчил пенсионную реформу для женщин. Прежде всего, он предложил снизить предложенный возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет и оставить право на досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.