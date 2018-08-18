На второй митинг против пенсионной реформы в Нижнем Тагиле вышли 150 человек

Сегодня у «Кургана памяти» на улице Володарского состоялся митинг против пенсионной реформы. По приблизительным подсчётам, на площадке перед монументом собралось не более 150 человек, что в четыре раза меньше, чем в Комсомольском сквере 28 июля. Модератором мероприятия выступил секретарь Дзержинского первичного отделения КПРФ Анатолий Марченков.

«Заявлялись мы на площадь Славы, но городская власть нам это не согласовала и отправила сюда, — пояснил спикер. — Сказали, что именно в этот день и час там будет проходить некое мероприятие "Фотосушка". Что это за "Фотосушка", я не знаю, видимо, она важнее и актуальнее, чем повышение пенсионного возраста и НДС. Тогда у нас здесь будет своя протестная фотосессия. Снимайте, фотографируйте лозунги, выступающих, друг друга на фоне красных флагов, выкладывайте в соцсети».

Выступающие, как и на прошлой акции протеста, требовали отменить пенсионную реформу, отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку и отобрать мандат у депутата Госдумы от Нижнего Тагила Алексея Балыбердина.

Не обошлось и без конфузов. Ближе к завершению митинга микрофон взяла тагильчанка Наталья Доронина и стала обвинять коммунистов в расстреле царской семьи. Из возмущённой толпы выбежала пожилая женщина и попыталась отобрать у выступающей микрофон, после чего в конфликт пришлось вмешаться Анатолию Марченкову.