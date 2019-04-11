КПРФ внесла в Думу законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Группа депутатов Госдумы от КПРФ внесла законопроект, предусматривающий введение ответственности для госслужащих за оскорбления в адрес отдельных граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщается на сайте парламента.

В пояснительной записке отмечается, что оскорбления чиновников в адрес граждан «стали в последнее время привычным для России явлением, свидетельствующим о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения». За такие оскорбления законопроект предлагает штрафовать чиновников на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Тех, кто распространяет оскорбительные высказывания от имени чиновников, предлагается наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее, 29 марта, в России вступил в силу закон о штрафах за неуважение к власти. При прохождении документа через Госдуму КПРФ голосовала против него.

Накануне депутат законодательного собрания Псковской области от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг разработал пакет законопроектов «о неуважении власти к народу». Он заявил, что намерен внести документы в Госдуму через псковское заксобрание.