Псковский депутат «Яблока» подготовил законопроект об ответственности власти за неуважение к гражданам

Российский политик и правозащитник, член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг в эфире «Эха Москвы» рассказал о подготовке законопроекта «Об ответственности власти за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина».

Проект Шлосберга, по его словам, основан на конституционных правах российских граждан.

«Взяв этот документ [Конституцию] в руки, мы сделали два законопроекта, первый из которых показывает уровень ответственности: первое нарушение, второе нарушение, третье нарушение — до 30 суток ареста. Кстати говоря, там вводится ответственность — предлагается ввести ответственность — и за высказывания рядового гражданина, уничижающие права и свободы человека. Но там будет несопоставимый масштаб, потому что лицо, несущее функции власти, и рядовой гражданин — это, конечно, разные истории», — говорит Шлосберг.

Он предлагает внести в ряд российских законов изменения, которые предусматривали бы ответственность депутатов и чиновников за принятие решений, которые направлены на унижение граждан и нарушение их прав и свобод.

«Все коллегиальные решения, затрагивающие права и свободы человека, все голосования по этим решениям должны фиксироваться в протоколе, позиция каждого голосующего лица: за, против, воздержался, не голосовал, отсутствовал, чтобы было понятно, что спрятаться за коллективную ответственность — то есть коллективную безответственность — будет невозможно. Именно эта часть инициативы вызовет у власти истерику», — считает Шлосберг.

Введение законопроекта планируется по схеме «законодательного флешмоба»: сначала Шлосберг 15 апреля внесёт его в Пскове, а всех граждан, несогласных с «законом Клишаса», попросят обратиться к своим депутатам с просьбой внести аналогичные законопроекты.

«А если отыщется отчаянный депутат Госдумы, он просто выносит это на рассмотрение всей Государственной думы. Поэтому это будет настоящий законодательный флешмоб. Мы покажем, что есть депутаты, законодатели, которые не согласны с этим правовым беспределом: он на самом деле неправовой», — говорит Шлосберг.

По его словам, власти, приняв скандальные законы, сами настроили общество против себя и, когда осознают это, сами вынуждены будут отменить эти нововведения.