Коронавирус подтверждён более чем у трёх тысяч относящихся к Минобороны граждан

В Вооружённых силах России подтверждено 3023 случая заболевания коронавирусом среди военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов, со ссылкой на Минобороны пишет «Интерфакс».

Среди военнослужащих выявлено 1254 заболевших, из них в тяжёлом состоянии находится один человек, в состоянии средней тяжести — 10 человек. За весь период выздоровели 157 военнослужащих.

В высших военных учебных заведениях заболели 1228 человек, 16 уже выздоровели. В четырёх довузовских учебных заведениях коронавирус выявлен у 209 воспитанников. Среди гражданского персонала Вооружённых сил инфицированы 332 человека, 14 уже выздоровели.

По последним данным, в России за весь период распространения заболевания коронавирус выявлен у 134 687 человек. Прирост заболеваемости по России за сутки составил рекордные 10 633 случая.

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