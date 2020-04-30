Число заразившихся коронавирусом в армии России превысило тысячу человек

Коронавирус обнаружен у 1044 военнослужащих Министерства обороны, со ссылкой на ежедневный отчёт ведомства пишет ТАСС.

Ещё 1075 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в военных вузах, 277 человек заболели в довузовских учебных заведениях.

В настоящее время 332 заболевших в вооружённых силах проходят лечение в госпиталях Минобороны, 253 человека — в изоляторах по месту службы, в гражданских медучреждениях — восемь человек. Ещё 451 человек изолирован на дому. Отмечается, что среди военнослужащих два человека находятся в тяжёлом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции лёгких, в состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания.

Из всех заражённых вылечились 92 человека, об умерших от коронавируса среди военнослужащих и гражданского персонала не сообщается.

Накануне сообщалось, что в России с начала эпидемии зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса. 10 286 человек выздоровели, 972 умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».