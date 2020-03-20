«Коронавирус — это всемирная беда». Главврач, заведующая отделением, иммунолог и депутат советуют тагильчанам уйти на карантин и сохранять спокойствие

Журналисты АН «Между строк» обзвонили тех, чьему мнению можно доверять, чтобы спросить — так ли страшен коронавирус для жителей Нижнего Тагила и какие профилактические меры нам следует применить уже сегодня.

Главный врач поликлиники № 4 Жанна Климова рассказала о том, что в её учреждении разработан план на случай, если количество заболевших новой инфекцией резко увеличится: узкие специалисты временно прекратят приём и «переквалифицируются».

«Конечно, мы все очень озабочены здоровьем своих сотрудников, потому что медицинским работникам придётся оказывать всю необходимую первую помощь, диагностику и лечение. Слава богу, у нас в Тагиле нет ни одного подтверждённого случая коронавирусной инфекции, но тем не менее наши пациенты прилетают домой из отпусков, из командировок, а сейчас уже практически все страны входят в группу риска. Нам поступает оперативная информация по пациентам из группы риска из Роспотребнадзора, приходят определённые документы, предписания, на основании которых мы выезжаем на дом, проводим заборы на выявление коронавирусной инфекции и отправляем их в Екатеринбург. Но какого-то ажиотажа сейчас нет, по крайней мере в нашей организации. Люди не выстраиваются в очередь, чтобы сдать флюорографию. Но всё же сейчас идёт сезонная острая распираторная вирусная инфекция, которая также может осложняться пневмонией. Если у человека поднялась температура, мы рекомендуем остаться дома, отделение неотложной помощи выезжает, специалисты выдают лист нетрудоспособности, назначают лечение. Если идёт подозрение на внебольничную пневмонию, мы у таких пациентов в обязательном порядке делаем забор на коронавирус и госпитализируем в стационар. Но если температура поднимается у человека, который не приезжал из других стран в ближайшее время, не контактировал с заразившимися, к сожалению, у него забор на коронавирусную инфекцию мы провести не можем. Потому что тест-системы — вещь дорогостоящая, в первую очередь нам нужно выявить действительно заражённых. По вызовам мы смотрим, и могу сказать, что немного увеличилось количество вызовов, около 100 на две поликлиники. Уже обсуждали с администрацией поликлиники возможность закрытия приёмов узких специалистов, таких как офтальмологи, неврологи, ревматологи, пульмонологи, для того, чтобы усилить медперсоналом лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, если такое потребуется. Также у нас сейчас заканчивается запас масок. И несмотря на то, что Министерство здравоохранения в курсе ситуации, поставщики тоже знают, ситуация пока не улучшается, и мы начали даже шить маски, как в старые добрые времена, по восемь слоёв марли. Что касается всеобщей паники и массовой закупки продуктов, здесь ситуация двоякая. Конечно, не хотелось бы этой паники, чтобы пришёл в магазин и смог купить продукты. Но мы понимаем, что если предпишут 14 дней сидеть дома и не выходить на улицу, то мы должны чем-то сами питаться, чем-то кормить свою семью, детей. Поэтому я бы рекомендовала какой-то небольшой запас всё равно иметь».

С самого утра журналист МС пытался выяснить обстановку в инфекционной больнице Нижнего Тагила, куда по логике должны поступать пациенты с подозрение на COVID-19. Главврач инфекционки Марина Холманских отказалась общаться, сославшись на пресс-службу областного Минздрава. Даже после того, как пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков заверил нас, что главврач имеет право ответить на вопросы журналистов и обладает самой актуальной информацией, нам не удалось получить комментарий главврача. Её секретарь передала, что «Марине Владимировне некогда». Поэтому мы не смогли проверить противоречивые сведения о том, что в стенах больницы находится несколько человек с подозрением на коронавирус.

Известный в Нижнем Тагиле инфекционист Надежда Сабирова сейчас работает аллергологом-иммунологом в клинике «УГМК-Здоровье», сегодня она провела день в самоизоляции и рассказала, почему это так важно.

«Мы всё равно все переболеем, хорошо, что в лёгкой форме, но меры предосторожности нужно соблюдать. Больными не ходить на работу, не контактировать лишний раз с детьми, уберечь их, не выезжать пока никуда. Конечно, полной изоляции быть не может, мы же все работаем. Но при первых признаках всё равно нужно сделать вызов врача, взять больничный лист и лечиться. Это нужно и для того, чтобы осложнений не было. Скепсиса здесь никакого быть не должно. Мы про этот вирус мало знаем. Думаю, всё в итоге будет хорошо, но важна самодисциплина, определённые знания (они есть на правильных сайтах в интернете), их нужно использовать в повседневной жизни. Я сегодня с утра сама дома, и никаких запасов моя семья не делает. Сходили купили кофе, шоколад и с хорошим настроением вернулись. А то сейчас включаешь телевизор, прямо паника какая-то. Все в ожидании того, что будет дальше. Но пугаться не нужно, сегодня в России тяжёлых случаев нет, меры необходимые предпринимаются. Так что всё нормально будет».

Заведующая пульмонологическим отделением Демидовской больницы Наталья Поз более 40 лет посвятила медицине. Ещё недавно она лечила нашего журналиста от пневмонии.

«Коронавирус — это всемирная беда. Мы не профессионалы в этой области, у нас не было его никогда. Тоже читаем средства массовой информации, используем лекции, которые нам читают. Уже всего понаписали, только лечение ещё придумывают, сразу не получается, только через год-полтора будет. Иммунитет повышать нужно всем! Потому что, когда идёт эпидемия гриппа, 100 заболеют, а 10 — нет. У них иммунитет справляется, внутренние резервы организма включаются. Тут точно так же. Плюс все сопутствующие болячки нужно вовремя лечить».

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, в прошлом хирург и главный врач детской больницы № 3, призывает уральцев отказаться от посещения мест, где много народу.

«Это, конечно, больше ожидания, но хотелось бы, чтобы до нас эта инфекция не дошла и не распространялась. Но мы понимаем, что эпидемический процесс запущен. Во-первых, паника не только плохой помощник, это вред. Паниковать не надо, нет для этого повода. Мы знаем, что сегодня указом губернатора Свердловской области сформирован штаб, который работает практически круглосуточно и без выходных, а также подписан указ о введении на территории Свердловской области повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Само название говорит о том, что этим указом предписывается целый ряд предупредительных мер, чтобы предотвратить распространение инфекции. Это относится не только к врачам, но и к органам государственной власти, правительству, депутатам, главам городов и сёл, ну и, безусловно, жителям. От жителей, от их понимания, от их правильного, грамотного поведения очень многое зависит. Речь идёт в первую очередь о тех, кто был в контакте с инфекцией в силу командировок, поездок, туризма или был в тех краях, которые находятся в зоне риска. Мы знаем, что они должны быть временно изолированы, посажены на карантин, чтобы защитить близких, окружающих людей, но и с этим бывают проблемы. Кто-то воспринимает карантин как обязательное условие и требование, а кто-то уклоняется от лечения и карантинизации. Это объясняется недооценкой ситуации. Мало кто хочет добровольно оставить работу на две недели, находиться в режиме обсервации. И я сейчас говорю даже не о заболевших, а о тех людях, которые контактировали с ними. Вроде внешне человек здоровый, самочувствие хорошее, и вместо работы, похода к друзьям или в кино ему предлагают оставаться дома — мало кто с большой радостью соглашается на это. Но это очень важные предупредительные меры. Так же было с гриппом и другими сезонными вирусными инфекциями, массовыми заболеваниями. Мы научились с ними работать, потому что отработали целый ряд шагов, профилактических мер, которые помогают прервать эту цепочку. От этих мер зависит многое, порой от них больше пользы, чем от какого-то эффективного лекарства. Важно не забывать мыть чаще руки, это первое и основное профилактическое действие. Но и образ жизни в определённой степени нужно подкорректировать, поменять. На мой взгляд, нужно отказаться от походов в большие торговые центры, места скопления людей. Понятно, что крайностей здесь не нужно. Можно купить продукты на три месяца вперёд и вообще из дома не выходить, но я не думаю, что это разумно и выполнимо. Главное — отказаться от посещения массовых мест».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».