Координатора штаба Навального, прилетевшую из Кемерово на встречу с главой ЦИК, задержали в аэропорту

Полиция задержала в аэропорту Шереметьево Ксению Пахомову — координатора кемеровского штаба Алексея Навального, сообщила сама Пахомова в Twitter. Координатор прилетела в Москву на встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

По словам Пахомовой, двое сотрудников полиции отвели её в комнату досмотра и начали искать направления для наблюдателей на выборах.

«Со мной всё нормально. Ребята искали направления для наблюдателей, ничего не нашли. А ещё сказали, что не знают, кто такая Памфилова, им просто сказали искать "печатную продукцию"», — написала Пахомова.

Полиция уже изымала в кемеровском штабе и других регионах направления для наблюдателей. Источник издания VSE24.ru в полиции рассказал, что направления изымали, так как они были оформлены от лица кандидата в президенты Григория Явлинского («Яблоко»), но не заполнены до конца. Каким образом это нарушает закон, он не уточнил.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова согласилась встретиться с представителями Навального перед выборами, чтобы обсудить работу наблюдателей. До этого Центризбирком отказался пускать на выборы наблюдателей от зарегистрированного сторонниками Навального СМИ «Левиафан», так как накануне выборов выяснилось, что у него отозвали свидетельство.

Навальный также пообещал, что с Памфиловой обсудят ситуацию в Калининграде, где, по его словам, полицейские подбросили в штаб наблюдателей пачку поддельных бюллетеней.