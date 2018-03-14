В калининградском штабе Навального полиция нашла пачку «избирательных бюллетеней»

В Калининграде полиция провела обыск в региональном штабе Алексея Навального и обнаружила там пачку «избирательных бюллетеней», сообщается в группе «Команда Навального|Калининград» в социальной сети «ВКонтакте».

«Минувшим вечером полиция и сотрудники центра "Э" пришли в штаб с обыском. Во время осмотра помещения нашли подброшенную пачку бюллетеней. Вернее, листами, похожими на них: нет ни печатей, ничего. Это провокация», — заявляют сторонники Навального.

Руководителя штаба Егора Чернюка и его помощника Олега Алексеева задержали и отвезли в отдел для дачи объяснений. Чернюка оставили в отделе на ночь до суда, он обвиняется в нарушении установленного порядка организации митинга (ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ).

По словам сторонников Навального, позже вечером в штаб ворвалась толпа неизвестных. Они вытолкали из помещения волонтёров, поменяли замки и заявили, что аренда помещения закончилась.

28 января в Калининграде прошла несогласованная акция протеста сторонников Навального, на которую пришли порядка 250 человек. Мероприятие прошло без эксцессов и задержаний, однако в последующие дни организаторы и наиболее активные участники акции были доставлены в различные суды и подвергнуты административным наказаниям. В основном это были штрафы в размере 12 тысяч рублей и аресты до 20 суток.