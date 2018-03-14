Глава ЦИК рассказала о «севшем в большую лужу» Навальном

Оппозиционер Алексей Навальный «сел в большую лужу» с заявлениями о том, что новая система открепительных удостоверений позволяет проголосовать более одного раза, заявила «Эху Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она также выразила готовность встретиться с Навальным по поводу отказа в регистрации на выборах наблюдателей от сетевого издания ФБК «Левиафан».

«Я готова, я обещала с ними встретиться. Вот полтора месяца мой пресс-секретарь не мог дозвониться, только сегодня до Любови Соболь [работающей в фонде Навального] дозвонился. Пусть приходит, наши специалисты всё подробно объяснят», — заверила Памфилова.

Она также подчеркнула, что Навальный «сел в большую лужу» с заявлениями о том, что новая система открепительных удостоверений позволяет проголосовать более одного раза.

«Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним, это полная глупость», — сказала Памфилова.

Накануне Алексей Навальный сообщил о возможности проголосовать несколько раз на выборах президента с помощью открепительных талонов. Навальный рассказал, что сотрудник его штаба получил в МФЦ в Косине, Новокосине и Вешняках при помощи паспорта несколько талонов.

«Можете получить десять талонов и проголосовать десять раз. Ничто вам не помешает, ведь на участке нет общероссийского списка, из которого видно: Васечкин уже проголосовал на соседней улице», — заявил он.

По словам политика, это сделано для организации «каруселей» и вбросов нескольких миллионов бюллетеней для повышения явки.

Замглавы ЦИК Николай Булаев опроверг заявления оппозиционера о возможности голосовать несколько раз на президентских выборах при помощи открепительных талонов. Булаев отметил, что силу имеет только первое заявление о голосовании на другом участке, а нарушившим правило грозит уголовная ответственность.