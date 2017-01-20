Конструкторское бюро УВЗ опубликовало фото перспективной машины на базе «Арматы»

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (входит в состав УВЗ) разместило в своём корпоративном календаре фотографию перспективной бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16 на базе танка «Армата». Изображение БРЭМ опубликовал на своей странице военный блогер Алексей Хлопотов.

Блогер предполагает, что экипаж машины будет состоять из механика-водителя и командира. Последний при необходимости сможет вести оборонительную стрельбу с помощью дистанционного управления модулем с пулемётом «Корд» калибром 12,7 мм. Также, считает Хлопотов, в БРЭМ могут быть впервые в мире оборудованы места для экипажа эвакуируемого танка.

«Масса машины, мощность двигателя и подвижность в целом соответствуют таковым у Т-14 и Т-15. Защита также во многом унифицирована с прочими машинами ”арматовской” серии», – пишет блогер.

Кранов у БРЭМ два: один грузоподъёмностью от 12 до 25 тонн, вспомогательный – для подъёма небольших грузов. Инженерная машина также оснащена автосцепкой: чтобы не подвергать опасности жизни экипажа под огнём противника, БРЭМ сможет автоматически зацепить танк и вывести его.

Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа «Армата», разработанная «Уралвагонзаводом», впервые была представлена широкой публике в ходе репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Танк Т-14 на платформе «Армата» оснащён новым автоматом подачи боеприпасов, 125-миллиметровой пушкой и дистанционно управляемой необитаемой башней. Боевая машина способна сохранить жизнь экипажу даже при условии детонации снарядов. Танк Т-14 «Армата» считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.

Агентство новостей «Между строк»