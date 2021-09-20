Константин Захаров проходит в Госдуму, а кандидаты в ЗакСо от «Единой России» лидируют во всех округах

Избирком Свердловской области озвучил предварительные итоги выборов в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Согласно им, по Нижнетагильскому округу № 171 пятипроцентный порог преодолевают пять партий.

Больше всего голосов на выборах в Госдуму в Свердловской области у «Единой России» — 35,03%, затем идёт КПРФ с 21,23%. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набирает 12,66%, ЛДПР — 8,88%, партия «Новые люди» — 7,92%.

У одномандатников по Нижнетагильскому округу лидирует представитель «ЕР», директор по персоналу УВЗ Константин Захаров. На втором месте — коммунист Михаил Бояркин.

На выборах в Законодательное собрание Свердловской области «Единая Россия» получила 36,09%, КПРФ — 23,07%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 14,24%, ЛДПР — 9,81%, «Новые люди» — 8,71%.

Остальные партии не набрали 5% голосов: у «Яблока» 2,41%, у «Зелёной альтернативы» 1,26%, у «Партии роста» 0,67%.

В Дзержинском районе на выборах в ЗакСО, по предварительным данным, больше всего голосов отдали за Владимира Рощупкина. В Ленинском районе лидирует Вячеслав Погудин, в Тагилстроевском — Владимир Радаев. Все они являются членами «Единой России».

Окончательные цифры по итогам выборов облизбирком озвучит в ближайшее время.

О том, как проходили выборы в Нижнем Тагиле, вы можете узнать из нашего онлайна.