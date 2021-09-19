Последний день выборов. Онлайн АН «Между строк»

У жителей Нижнего Тагила остался последний день из трёх, чтобы проголосовать. С 17 по 19 сентября тагильчане выбирают депутатов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области. Во всех районах Нижнего Тагила в 08:00 снова открылись избирательные участки. Сегодня в течение дня журналисты агентства новостей «Между строк» побывают на многих избирательных участках и соберут в онлайн-трансляции всё самое интересное и важное, что произошло на выборах в Тагиле за эти дни.

Если вы в Нижнем Тагиле или ближайших населённых пунктах стали свидетелем нарушений на избирательном участке или около него, знаете о массовых подвозах людей, «каруселях», заметили незаконную агитацию, сняли любопытное фото или видео, присылайте информацию в редакцию news@mstrok.ru или звоните: 8 (3435) 46-88-99. Сообщайте в WhatsApp, Telegram +7 (904) 179-57-29, а также в direct нашего instagram.com/mstrokru.