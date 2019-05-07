Конкурсного управляющего ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» осудили за вымогательство

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд вынес приговор бывшему арбитражному управляющему ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Павлу Садыкову, обвиняемому в незаконном получении денег путём вымогательства в крупном размере. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с 27 марта 2018 года по 8 мая 2018 года Садыков, являясь конкурсным управляющим обанкротившегося ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», неоднократно угрожал предпринимателю, арендовавшему имущественный комплекс предприятия, что не позволит ему приобрести и зарегистрировать данный объект, а также что будет оспаривать итоги торгов в его пользу. Как уточнили в ведомстве, речь шла о нежилом помещении и земельном участке на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле.

«За 500 тыс. рублей конкурсный управляющий обещал содействовать в этой сделке и помешать возможным конкурентам бизнесмена. Получив требование о деньгах, предприниматель написал заявление в УФСБ РФ по Свердловской области», — поясняют в прокуратуре.

8 мая Садыков был задержан в рамках оперативных мероприятий при передаче взятки. Суд приговорил Павла Садыкова к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права занимать должности конкурсного и арбитражного управляющего на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» зарегистрировано 17 октября 2002 года. Основана строительно-монтажная организация в 1936 году, она специализировалась на возведении объектов промышленного и гражданского строительства. Одним из основных направлений деятельности предприятия являлось строительство и реконструкция коксохимических производств. Решением Арбитражного суда Свердловской области в ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» в феврале 2015 года была введена процедура внешнего управления.