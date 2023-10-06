Конкурсная комиссия рекомендовала трёх из семи кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле конкурсная комиссия рекомендовала депутатам думы трёх из семи кандидатов на пост главы города. Решение было принято после выступления всех семи претендентов с их программами развития города и личного собеседования, которое было закрыто от представителей общественности и СМИ.

До голосования депутатов будут допущены все претенденты на пост мэра, но в число рекомендованных вошли генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никита Ванаев, председатель профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина и действующий мэр Владислав Пинаев.

Заседание думы, на котором депутаты проголосуют за будущего главу, состоится на следующей неделе 11 октября. Все семь претендентов представят там свои программы.