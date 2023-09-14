Компания из Нижнего Тагила выплатит жительнице Верхней Салды 6,6 млн рублей за непостроенный дом. В мае 2021 года женщина обратилась в строительную компанию ООО «Академия строительства» в Нижнем Тагиле и заключила договор на разработку проекта и строительство каркасного дома в Верхней Салде. За все услуги женщина отдала 3 млн 762 тысячи рублей в установленный срок. Согласно договору, дом должны были построить через 2 месяца, однако подрядчик несколько раз переносил сроки, ссылаясь на то, что не успевает. После чего окончательным согласованным сроком завершения работ был декабрь 2021 года, но и к этому времени дом не был готов. Звонки и обращения компания игнорировала.

Женщина обратилась в консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Специалисты Роспотребнадзора смогли доказать нарушение со стороны строительной компании.

«В связи с тем, что часть строительных материалов, необходимых для окончания строительства каркасного дома, находилась у компании, потребителем было принято решение о назначении исполнителю нового срока окончания работ. Специалистом консультационного пункта с целью досудебного урегулирования возникшей ситуации была подготовлена претензия с требованиями завершить работы в новый срок, а также выплатить потребителю неустойку за нарушение сроков. Однако исполнитель требования потребителя по претензии проигнорировал, в связи с чем специалистом консультационного пункта было подготовлено исковое заявление в суд», — отмечают в Нижнетагильском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

В Верхнесалдинском районном суде Свердловской области были приняты исковые требования о расторжении заключённого договора и о взыскании с исполнителя денежных средств за невыполненные работы. Так как договором не была определена стоимость выполнения каждого этапа работ, женщина обратилась к третьему лицу — в другую строительную компанию, которая произвела расчёт и приняла на себя обязательства выполнить строительство.

В итоге судом вынесено решение о взыскании с ООО «Академия строительства» денежных средств за невыполненные работы в размере 664 тысячи рублей и неустойки (пени) за нарушение сроков окончания работ в размере 3 млн 762 тысячи рублей, расходов на оплату услуг консультационного пункта, компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 2 млн 218 тысяч рублей. В итоге строительная компания должна выплатить женщине порядка 6,6 млн рублей.