Компания ЕВРАЗ направила более 2 миллионов рублей на обновление освещения в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

За последние три года ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на обновление и модернизацию освещения в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Благотворительная поддержка компании позволила музею модернизировать осветительное оборудование в зале «Искусство ХХ века», обновить зал итальянского искусства, а также реализовать проект для слабовидящих посетителей «Трогать разрешается».

Директор музея изобразительных искусств Марина Агеева поблагодарила ЕВРАЗ за помощь, которая стала приятным подарком в преддверии его 80-летнего юбилея.

«В помещении располагаются больше 100 картин, и теперь каждая освещена. Произведения заиграли новыми красками. Мы благодарим ЕВРАЗ за поддержку и хороший подарок в преддверии 80-летнего юбилея учреждения», — рассказала Марина Агеева.

В свою очередь директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн отметила, что музей изобразительных искусств является стратегически важным для развития культуры Нижнего Тагила и города в целом и сотрудничество с ним будет продолжено.

«Сотрудники учреждения не в первый раз получают поддержку компании ЕВРАЗ и всегда проявляют инициативу: развивают музей и делают его комфортным для тагильчан и гостей города», — отметила Елена Раудштейн.