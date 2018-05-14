«Коммерсантъ»: В администрации президента не увидели необходимости в законе о регулировании соцсетей

В администрации президента не видят необходимости в принятии законопроекта о регулировании социальных сетей, со ссылкой на осведомлённых собеседников пишет «Коммерсантъ».

Срок приёма поправок ко второму чтению законопроекта, который в первом чтении Госдума приняла 12 апреля, истёк в пятницу. Один из авторов проекта депутат Сергей Боярский заявил, что «должна быть создана рабочая группа по доработке законопроекта». Сам депутат внёс в него «несколько технических поправок, которые в основном касаются исправления падежей».

Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, поправок поступило немного, а рабочую группу формируют.

«Сначала мы проанализируем поступившие поправки, изучим замечания, изложенные в заключениях членов экспертного совета при комитете, и предложения, высказанные на общественных слушаниях, а уже потом проведём первое заседание рабочей группы», — заметил Левин.

При этом, по данным «Коммерсанта», в Кремле не видят необходимости в принятии законопроекта даже в исправленном виде.

Напомним, согласно поправкам, внесённым в Госдуму летом 2017 года, «операторы социальной сети» должны «ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя противоправные данные или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию. В администрации президента и правительстве тогда заявили, что блокировать или удалять публикации можно только по решению суда за исключением нескольких случаев, которые уже регулируются законом. После отрицательного отзыва Кремля авторы законопроекта заявили о планах подготовить его новую редакцию.

Обновлённую версию поправок в Госдуму внесли 3 апреля 2018 года. При голосовании в первом чтении у депутатов возникло много вопросов к терминологии законопроекта и предложению блокировать информацию в социальных сетях без решения суда. Государственно-правовое управление администрации президента тогда поддержало концепцию поправок, но представило несколько замечаний.