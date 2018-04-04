В Госдуму внесли новую версию проекта о противоправном контенте в соцсетях

Депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских и Сергей Боярский внесли в Госдуму проект закона, который обязывает владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, пишет РИА Новости.

Летом 2017 года Альшевских и Боярский уже вносили в ГД законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать данный проект закона и внести его заново.

«Проект отличается от того, что мы вносили летом. Мы учли обоснованную критику, учитывая, что мы не скрывали, что брали за основу вариант законопроекта наших немецких коллег, и в какой-то части он действительно оказался нежизнеспособен к российскому законодательству», — заявил Боярский.

По его словам, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных.

«Мы хотим наделить контролирующие органы правом в принудительном порядке обращаться через Роскомнадзор к владельцам площадок с официальными требованиями удалить недостоверные общественно значимые сведения, которые негативно влияют на информационную обстановку и в целом дискредитируют ситуацию в стране», — заявил Боярский.

По его словам, также предлагается предоставить право «неравнодушным гражданам» жаловаться на неправомерный контент в соцсетях.

«Таким образом мы расширяем поле контроля за чистотой информации… Не хватает рук и глаз, чтобы отсеивать информацию о торговле наркотиками и живодёрский контент», — подчеркнул Боярский.

Он заявил, что в обновлённом проекте закона отсутствуют понятия «недостоверной информации», «информации, порочащей честь и достоинство другого лица».