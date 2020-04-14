«Коммерсантъ» сообщил о трёх заболевших коронавирусом в российской армии

В вооружённых силах России выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, со ссылкой на источник, знакомый с представленными Минобороны в правительство данными на 30 марта, пишет «Коммерсантъ».

В рапорте ведомства сказано, что заболели прапорщик 1994 года рождения, проходящий лечение на дому, полковник, который сейчас находится в больнице в Коммунарке, и мичман Северного флота — с последним контактировал как минимум 61 военнослужащий. С другими носителями вируса — по крайней мере 133 военнослужащих, все они были изолированы, признаков инфекционных заболеваний не имеют.

По данным издания, 12 апреля Минобороны также отчиталось о мерах подготовки к возможной вспышке заболевания: в военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тысячи инфекционных коек, подготовили 32 военных госпиталя, 11 из которых в течение четырёх часов готовы к работе в условиях строгого противоэпидемического режима. Кроме того, 30 марта ведомство начало формировать семь мобильных госпиталей по сто коек.

30 марта президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля по 15 июля, под который подпадает 135 тысяч человек. Новобранцы пройдут двухнедельный карантин и сдадут тест на коронавирус.

Согласно данным на утро 14 апреля, в России зарегистрировано 21102 случая заболевания коронавирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».