«Коммерсантъ» сообщил о риске потери клиентами «Промсвязьбанка» вложений на 10 млрд рублей

Состоятельные клиенты санируемого «Промсвязьбанка» могут потерять около 10 млрд рублей, вложенных в CLN (кредитные ноты), со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в начале 2017 года аффилированная с «Промсвязьбанком» компания Peters International (Cayman) Limited эмитировала CLN примерно на 10 млрд рублей. Ноты предлагались состоятельным клиентам финансового учреждения через департамент частного капитала в качестве альтернативы депозитам. Менеджеры банка утверждали, что этот инструмент представляет собой вложения «под гарантию самих Ананьевых» — экс-владельцев «Промсвязьбанка».

Кредитные ноты предлагались под гарантию компаний Peters International N.V. и Promsvyaz Capital B.V. Выпусков CLN, по данным «Коммерсанта», было несколько — в долларах и в евро на общую сумму, эквивалентную 10 млрд рублей, срок погашения — два года, с купонами 5,15–5,25% в евро и 5,75–6,25% в долларах. Эти ставки на несколько процентных пунктов выше, чем доходность обычных розничных депозитов в валюте на момент продажи продукта.

Формально дефолт по бумагам ещё не состоялся, в январе должна была быть выплата купона по одному из выпусков CLN, средства на счета клиентов не поступили, однако пока этот дефолт технический.

Издание со ссылкой на сотрудника «Промсвязьбанка» уточняет, что формально банк был лишь агентом при продаже бумаг и никакие выплаты кредитная организация осуществлять не должна. «Коммерсантъ» отмечает, что держатели кредитных нот санируемого банка «Траст» не смогли через суд вернуть свои вложения в этот инструмент.

Напомним, ЦБ РФ 15 декабря 2017 года объявил о санации «Промсвязьбанка». Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100–200 млрд рублей. Основными акционерами «Промсвязьбанка» через Promsvyaz Capital B.V. являлись Алексей и Дмитрий Ананьевы (50,03%). Ещё 11,75% принадлежало Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме того, 10% банка владел НПФ «Будущее», 9,99% — НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие», входящие в одну группу лиц. Однако, по данным источников «Интерфакса», пенсионные фонды продали свои пакеты акций до объявления о санации.