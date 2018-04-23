«Коммерсант» сообщил о готовности России поставить Сирии комплексы С-300 на безвозмездной основе

Россия в ближайшее время начнёт поставку в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит», со ссылкой на осведомлённые источники пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, ЗРК будут поставляться в Сирию на безвозмездной основе, поскольку на закупку новых систем данного типа «у сирийцев нет денег», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, а оформление кредита в планы России не входит. Предполагается, что с С-300 правительственные силы в короткие сроки смогут создать эшелонированную систему ПВО, защищающую Дамаск и аэродромы от ракетных ударов. На обучение сирийских военных управлению С-300 уйдёт, по словам опрошенных изданием экспертов, около трёх месяцев, поэтому на первом этапе в местах развертывания ЗРК будут находиться российские военные советники.

Источники указывают, что если Израиль, выступающий категорически против развертывания С-300 в Сирии, решит нанести удар по ЗРК, то последствия «для всех сторон будут катастрофическими».

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что в Тель-Авиве отреагируют на поставки С-300 в Сирию очень нервно, но сейчас в Сирии «каждый ловит свою рыбку в мутной воде».

«После апрельского удара России надо было как-то ответить США и их союзникам, и, по всей видимости, был выбран вариант с показательной поддержкой Башара Асада», - заметил Пухов.

Сирия планировала закупить С-300 у России ещё несколько лет назад. Соглашение о поставке таких комплексов было подписано Москвой и Дамаском в 2010 году, однако из-за протеста со стороны Израиля от него было решено отказаться.

После ракетного удара США и союзников в ночь на 14 апреля Минобороны РФ объявило, что Россия может вернуться к вопросу о поставке в Сирию С-300. В Сирии уже дислоцированы российские С-300 и С-400, которые защищают авиабазу в Хмеймиме и базу ВМФ в Тартусе. Они были переброшены в страну после того, как Россия в сентябре 2015 года начала спецоперацию в Сирии.