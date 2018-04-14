Минобороны России: западные союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более сотни ракет, «значительная часть» которых была сбита, со ссылкой на Минобороны РФ пишет ТАСС. Речь идёт о крылатых ракетах и ракетах класса «воздух-земля».

Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф. В Минобороны также сообщили, что по военному аэродрому Думайр под Дамаском были выпущены 12 крылатых ракет, все они были перехвачены.

Ранее источники в сирийском правительстве говорили, что западные союзники выпустили около 30 ракет.

Авиаудары по Сирии стали ответом на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию. Целями ударов стали, по заявлению американских военных, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.