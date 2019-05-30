«Коммерсантъ»: Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева в СИЗО принуждали написать явку с повинной

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней приёмной дочери, в конце апреля сокамерники насильно принуждали написать явку с повинной в СИЗО Петрозаводска, со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева пишет «Коммерсантъ».

Сокамерники, как утверждает адвокат, оказывали на него давление в течение четырёх дней и обещали «опустить» Дмитриева, если тот не выполнит их требований.

«Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь и дело может закончиться трупом», — сообщил адвокат.

Вскоре после этого Дмитриева перевели в другую камеру. Ануфриев сообщил о произошедшем уполномоченному по правам человека по Карелии.

Напомним, в январе 2016 года Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приёмной дочери с 2012 по 2015 год. В начале 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этому обвинению, его отпустили, однако позднее Верховный суд отменил приговор. Новое дело открыли осенью 2018 года: историка обвиняют в сексуальном насилии на дочерью, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

27 мая суд Карелии приговорил бывшего директора местного краеведческого музея Сергея Колтырина к девяти годам колонии общего режима по обвинению в педофилии, он признал свою вину. СМИ называли Колтырина соратником Юрия Дмитриева, который нашёл в карельском Сандармохе массовые захоронения репрессированных.