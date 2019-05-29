Комиссия гордумы Екатеринбурга по этике рассмотрит поведение депутатов КПРФ на протестах в сквере

Комиссия по этике думы Екатеринбурга рассмотрит жалобы на трёх депутатов от КПРФ Римму Скоморохову, Романа Ступникова и Олега Гордеева, написал в Facebook глава свердловского обкома партии Александр Ивачёв.

По его словам, жалобы касаются участия коммунистов в поддержке несанкционированных протестов в защиту сквера у Театра драмы, а также предложения фракции КПРФ распустить думу. Жалобы в комиссию написали депутат от «Единой России» Владимир Крицкий и депутат от ЛДПР Дмитрий Николаев. Председатель комиссии Анастасия Немец уже направила в адрес депутатов просьбу представить объяснение в письменной форме.

Представители КПРФ считают все действия своих депутатов законными и этичными.

«Каждый депутат имеет право в соответствии со своими убеждениями и интересами избирателей вносить любые инициативы, не противоречащие действующему законодательству. И да, это относится и к самороспуску думы, порядок которого изложен в статье 45 устава города. То, что вам это не нравится, не означает, что это преступление. Депутаты КПРФ могут поддерживать лиц, участвующих в несанкционированных акциях протеста. Потому что это наши избиратели и потому что это жители города. А ещё потому, что Уголовный кодекс РФ и КоАП РФ это не запрещают», — написал Ивачёв.

Напомним, на заседании думы Екатеринбурга 21 мая депутаты Римма Скоморохова, Роман Ступников и Олег Гордеев предложили думе самораспуститься в связи с протестами в сквере у драмтеатра из-за строительства храма Святой Екатерины. По мнению коммунистов, «к такой ситуации привела неспособность думы принимать решения, важные для горожан».

Строительство храма в честь Святой Екатерины началось 13 мая — тогда в сквере появился забор вокруг стройплощадки. Тем же вечером в сквере началась массовая акция протеста против строительства культового сооружения на этом месте. С того дня люди выходили протестовать в сквер на протяжении всей недели. В результате были задержаны почти сто человек. В конце прошлой недели в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, объявив, что нужно изучить мнение населения. Сразу после этого власти города объявили, что готовы на опрос.