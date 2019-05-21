Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о самороспуске

21 мая городская дума Екатеринбурга рассмотрит вопросы о самороспуске и организации всенародного голосования по строительству храма Святой Екатерины, пишет E1.ru.

Накануне вопросы внесли в повестку заседания представители КПРФ.

«Фракция КПРФ официально внесла в повестку завтрашнего заседания вопрос о роспуске Екатеринбургской городской думы и организации всенародного голосования по храму Св. Екатерины. Если уж тратить 120 миллионов, то делать это с максимальной пользой!» — написал в Facebook депутат Александр Ивачёв.

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин считает, что коммунисты просто хайпятся на громкой истории.

«Конечно, мы путём голосования рассмотрим оба вопроса: и о роспуске думы, и о всенародном голосовании. Если есть желание распустить думу, давайте мы начнём с них — с коммунистов. Я думаю, что все депутаты поддержат. Почему нет? Я понимаю, что это популизм, не более того, 100%-й», — сказал Володин.

20 мая уже восьмой день борьбы за сквер у Театра драмы и обсуждения судьбы храма Святой Екатерины, который там запланировали построить. Митрополит Кирилл накануне попросил убрать забор вокруг стройплощадки. Застройщик — Фонд Святой Екатерины — согласился.

Накануне вечером из сквера вывезли бытовки строителей и технику, а сегодня строители начали демонтаж капитального забора.