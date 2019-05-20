Митрополит Кирилл попросил застройщика убрать забор из сквера у Театра драмы

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл во время встречи с депутатами Госдумы, приехавшими в Екатеринбург, решил обратиться к застройщику с просьбой демонтировать забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины в сквере, пишет Ura.ru.

«Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать спокойный доверительный разговор со всеми сторонами», — сказал владыка Кирилл.

E1.ru пишет, что в епархии подтвердили эту информацию.

Напомним, в Екатеринбурге всю прошлую неделю шли акции протеста против строительства храма на территории сквера в центре города. 18 мая губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что 20 мая жителям города будут предложены не менее четырёх альтернативных мест под возведение собора.