В Екатеринбурге начали сносить забор в сквере у драмтеатра (ВИДЕО)

Утром 21 мая в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы приступили к демонтажу забора, который стал символом раздора и противостояний, пишет E1.ru.

До этого накануне вечером с загороженной территории вывезли бытовки строителей, технику и остатки первого лёгкого забора. Горожане, собравшиеся в сквере, провожали каждую машину аплодисментами.

Напомним, забор, огораживающий площадку строительства храма Святой Екатерины, появился утром 13 мая. Вечером того же дня в сквер пришли тысячи горожан, которые были не согласны с размещением главного кафедрального собора города именно в этом месте. В ту же ночь забор снесли протестующие. Через день застройщик установил новый забор, на сей раз капитальный, но горожане продолжали протест, прославивший Екатеринбург на весь мир. Накануне представителями епархии и застройщика было принято решение о демонтаже ограждения.