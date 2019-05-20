Фонд Святой Екатерины согласился демонтировать забор в сквере у Театра драмы

Фонд Святой Екатерины ответил на предложение митрополита Кирилла убрать забор вокруг стройплощадки храма в сквере у Театра драмы, пишет E1.ru.

«Мы неоднократно говорили, и в этом наша позиция остаётся неизменной, что главный храм города — храм Святой Екатерины — должен строиться в обстановке примирения и согласия. И мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить, что сегодняшняя площадка — третья. Тем не менее для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор на площадке у Театра драмы», — заявили в фонде.

Там также подчеркнули, что храм Святой Екатерины нужен городу и он обязательно будет построен.

Напомним, забор вокруг стройплощадки поставили в ночь на 13 мая — таким образом в сквере готовили площадку для строительства храма Святой Екатерины. В этот же день к забору вышли активисты, которые хотели сохранить зелёную зону, и повалили его. Позже вместо забора из сетки поставили новый, сплошной. Всю прошлую неделю в сквере шли акции протеста против строительства храма на территории зелёной зоны. 18 мая губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что 20 мая жителям города будут предложены не менее четырёх альтернативных мест под возведение собора.